Arnavutköy\'de Otomobil Yandı!

ARNAVUTKÖY'de seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi Membaa Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından yükselen alevler nedeniyle sürücü aracını durdurdu. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.