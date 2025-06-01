Arnavutköy'de şehit yakınları ve gazilere kurbanlık verildi

Arnavutköy'de, Şehit Gazi ve Terörle Mücadele Vakfı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla şehit yakınları ve gazilere kurbanlık dağıtıldı.

Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirilen programa, şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Burada konuşan Vakfın Genel Başkan Vekili İsmet Erdoğan, kendisinin de terörle mücadele gazisi olduğunu söyledi.

Geçen yıl başlattıkları kurbanlık takdimi geleneğini bu yıl da sürdürdüklerini ifade eden Erdoğan, "Biz gazilerimizin ve şehit ailelerinin her zaman yanında olduğumuzu sadece sözde değil, özde de göstermek istiyoruz. Milli ve manevi değerler çerçevesinde, bu faaliyeti her yıl Kurban Bayramı'nda geleneksel hale getirerek, ihtiyaç halinde de yanlarında olabileceğimizi göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerin değerli olduklarını hissetmeleri ve kendilerine önem verildiğini anlamaları açısından bu etkinliği anlamlı bulduğunu vurguladı.

Şehit yakını Gökhan Akpınar ise, " Başbağlar Katliamı'nda ailemi kaybettim, şehit oğluyum. Bu organizasyonu düzenleyen vakfımıza teşekkür ediyorum. İlk defa sahiplenildiğimizi ve değerli olduğumuzu hissettik, bundan dolayı minnettarız. Tüm gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bu bayramın hepimize hayır ve barış getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programda, daha sonra şehit aileleri ile gazilere kurbanlıkları takdim edildi.