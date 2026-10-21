Arnavutköy'de servis minibüsü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de servis minibüsü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı, 9 kişi yaralandı

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Arnavutköy\'de servis minibüsü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı, 9 kişi yaralandı
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Arnavutköy'de işçileri taşıyan servis minibüsü, park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarparak 9 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar itfaiye ve çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılıp ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de işçileri taşıyan servis minibüsünün park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde seyreden 34 LHA 828 plakalı servis minibüsü park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin çalışmalarının ardından minibüs çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Arnavutköy'de servis minibüsü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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