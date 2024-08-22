Arnavutköy'de, hastane personelini taşıyan servis minibüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.
Niyazi S. idaresindeki 34 LLK 553 plakalı servis minibüsü Arnavutköy Devlet Hastanesi Kavşağı'nda önce yol kenarındaki levhalara, ardından bariyerlere çarptı.
Kazada sürücünün yanı sıra A.K, N.C., D.T. ve S.K. yaralandı.
Öte yandan kazanın bir personelin rahatsızlanması nedeniyle şoförün aracı yolun kenarına çekmeye çalışırken yaşandığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de Servis Minibüsü Kaza Yaptı: 5 Yaralı - Son Dakika
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