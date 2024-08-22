Arnavutköy'de Servis Minibüsü Kaza Yaptı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Servis Minibüsü Kaza Yaptı: 5 Yaralı

Arnavutköy'de, hastane personelini taşıyan servis minibüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı. Minibüs, yol kenarındaki levhalara ve bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve 4 yolcu yaralandı. Kazanın bir personelin rahatsızlanması nedeniyle yaşandığı belirtildi.

22.08.2024 20:18
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Arnavutköy'de, hastane personelini taşıyan servis minibüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.

Niyazi S. idaresindeki 34 LLK 553 plakalı servis minibüsü Arnavutköy Devlet Hastanesi Kavşağı'nda önce yol kenarındaki levhalara, ardından bariyerlere çarptı.

Kazada sürücünün yanı sıra A.K, N.C., D.T. ve S.K. yaralandı.

Öte yandan kazanın bir personelin rahatsızlanması nedeniyle şoförün aracı yolun kenarına çekmeye çalışırken yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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