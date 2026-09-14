Arnavutköy\'de TIR\'ın dorsesi şarampole devrildi, kaza kamerada

ARNAVUTKÖY'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'dan ayrılan dorse şarampole devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.20 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy Tayakadın mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki TIR'ın dorsesi bilinmeyen nedenle araçtan ayrılarak şarampole devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dorsenin TIR'dan ayrılarak şarampole devrilme anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.