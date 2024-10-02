Arnavutköy'de, 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Hadımköy yolu Sazlıbosna mevkisinde seyir halindeki 34 EU 8233 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından savrularak 34 SNT 61 ve 34 GSF 649 plakalı araçlarla çarpıştı.
Kazada 3 araçta bulunan 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, yolda trafik güvenliği için önlem aldı.
Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de Trafik Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika
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