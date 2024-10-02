Arnavutköy'de Yurt Yemekleri Zehirlenme Şüphesi

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Arnavutköy'de, kız öğrenci yurdunda akşam yemeği sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 10'u öğrenci 14 kişi taburcu edildi.

Bolluca Mahallesi'nde dün bir kız öğrenci yurdunda akşam yemeği sonrası 10 öğrenci ile 4 belletmende, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görüldü.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 kişi, Arnavutköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Müşahede altında tutulan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen öğrenci ve belletmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.