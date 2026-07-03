Arnavutköy ve Sarıyer'de Denize Girmek Yasak

Arnavutköy ve Sarıyer'de dalga yüksekliğinin artması nedeniyle 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre 4-5 Temmuz'da dalga boyunun yüksek olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, can güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 gün boyunca ilçe sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişlerinin kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçedeki sahillerde dalga yüksekliğinin artması nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında 4-5 Temmuz'da denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Beykoz Kaymakamlığı da Karadeniz'e kıyı olan sahil, plaj ve koylarda 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını bildirmişti.