Arnavutluk Meclisinde muhalefet milletvekilleri oturumu engelledi

Arnavutluk Meclisinde muhalefet milletvekilleri, gündemdeki bazı yasa tasarılarının görüşülmesinin planlandığı oturumu yine engelledi.
Daha önce de farklı yöntemlerle Meclis oturumlarını engelleyen ana muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve diğer muhalefet partilerinin milletvekilleri, düdük çalarak, kürsüyü bloke ederek, genel kurul salonunda kağıtlar fırlatarak ve yakarak bugünkü oturuma da engel oldu.
Meclisteki gerilim, önceki oturumlarda Meclis çalışmalarını engelledikleri gerekçesiyle uzaklaştırılan milletvekilleri ile Meclis Güvenlik Birimi'nin çalışanları arasında başladı.
PD'deki iç karışıklıklar nedeniyle hiçbir Meclis grubunda yer almayan muhalefet milletvekili Flamur Noka, genel kurul salonuna girişine izin vermeyen güvenlik biriminin çalışanlarına un fırlattı.
Noka hakkında Meclis çalışmalarını engellediği gerekçesiyle 20 gün uzaklaştırma cezası bulunuyor.
Yaklaşık 22 dakika süren oturum, bazı yasa tasarılarının oylanmasının ardından Meclis Başkanı Lindita Nikolla tarafından sonlandırıldı.
Meclis gündemine alınmayan Arnavutluk ile İtalya arasındaki "göç anlaşmasının" ilerleyen oturumlarda görüşülmesi bekleniyor.
Meclis oturumları ve Meclis komisyonlarının oturumları, 2023 sonlarından itibaren muhalefet milletvekillerinin engellemeleriyle karşılaşıyordu.
Muhalefet milletvekilleri, "anayasal haklarını tüm güçleriyle savunmak için" Meclisteki eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.
Farklı yöntemlerle Meclis oturumlarını engelleyen muhalefet milletvekilleri, genel kurul oturumlarında sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası atıyor.
Muhalefet, ayrıca belli aralıklarla protestolar da düzenliyor.
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