Arnavutluk Meclisinde muhalefetin sis bombalı eylemi oturuma ara verilmesine yol açtı

Arnavutluk Meclisinde, ülkede 17 gündür süren öğrenci gösterileri nedeniyle gerginlik yaşandı.

Meclis, bir dizi yasa tasarısını görüşmek üzere toplandı.

Muhalefet partilerinin milletvekilleri, ülkede 13 Ekim'de başlayan ve hala devam eden öğrenci gösterilerinde polisin göstericilere şiddet uyguladığını ifade etti.

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti Genel Başkanı Sali Berisha, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere uygulanan şiddetten hükümeti sorumlu tuttu.

Berisha'nın konuşması esnasında muhalefet milletvekilleri meclis kürsüsünü bloke ederek sis bombası kullandı ve meşale yaktı.

Muhalefet milletvekilleri ayrıca polisin göstericilere şiddet uyguladığını belgelediğini iddia ettikleri fotoğraflar gösterdi.

Gerginliğin ardından Meclis Başkanı Niko Peleshi oturuma ara verdi.

Aranın ardından Peleshi gündem maddelerini tartışmaya açmadan oylamaya sundu.

Arnavutluk'ta, öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim'de başlayan ve hala devam eden protestolar şiddet eylemlerine sahne olmuştu.

Öğrenciler protestolarına devam edeceklerini belirtiyor.