Arnavutluk'ta Enerji Yatırımları ve Piyasa Trendleri Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Arnavutluk'ta Enerji Yatırımları ve Piyasa Trendleri Paneli Düzenlendi

Arnavutluk\'ta Enerji Yatırımları ve Piyasa Trendleri Paneli Düzenlendi

Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) tarafından düzenlenen 'Enerji Yatırımları ve Piyasa Trendleri' paneli, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Arnavutluk Yatırım Geliştirme Ajansı (AIDA) işbirliğiyle gerçekleştirildi. Panelde, ATTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kara ve AIDA İcra Direktörü Laura Saro açılış konuşmalarını yaptılar. Arnavutluk Enerji ve Altyapı Bakanlığı, Arnavutluk Enerji Düzenleme Kurulu, Tiran Politeknik Üniversitesi ve Banka Kombetare Tregtare temsilcilerinden oluşan panelistler, enerji piyasası, mevzuat, işgücü, finansman şekilleri gibi konularda katılımcıları aydınlattılar. Ayrıca etkinlikte ATTSO ve AIDA arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

06.06.2024 17:03
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Arnavutluk'ta "Enerji Yatırımları ve Piyasa Trendleri" paneli düzenlendi.

Arnavutluk- Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) tarafından yapılan açıklamada, panel Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Arnavutluk Yatırım Geliştirme Ajansı (AIDA) işbirliğinde gerçekleştirildi.

???????Panelde, ATTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kara ve AIDA İcra Direktörü Laura Saro açılış konuşmalarını yaptılar.

Arnavutluk Enerji ve Altyapı Bakanlığı, Arnavutluk Enerji Düzenleme Kurulu, Tiran Politeknik Üniversitesi ve Banka Kombetare Tregtare temsilcilerinden oluşan panelistler, enerji piyasası, mevzuat, işgücü, finansman şekilleri gibi konularda katılımcıları aydınlattılar.???????

Etkinlikte ayrıca ATTSO ve AIDA arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Kaynak: AA

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