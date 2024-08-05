Arnavutluk'ta Himara Belediye Başkanlığı seçimini Sosyalist Parti adayı kazandı - Son Dakika
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Arnavutluk'ta Himara Belediye Başkanlığı seçimini Sosyalist Parti adayı kazandı

Arnavutluk'ta, Himara'nın seçilmiş belediye başkanı Alfred Beleri'nin görevinin feshedilmesinin ardından yapılan seçimi, iktidardaki Sosyalist Parti'nin (PS) adayı kazandı. PS'nin adayı Vangjel Tavo, oyların yüzde 58,62'sini alırken muhalefet koalisyonunun adayı Petraq Gjikuria, yüzde 41,38 oranında oy topladı.

05.08.2024 17:30
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Arnavutluk'ta, Himara'nın seçilmiş belediye başkanı Yunan kökenli siyasetçi Alfred Beleri'nin görevinin feshedilmesinin ardından yapılan seçimi, iktidardaki Sosyalist Parti'nin (PS) adayı kazandı.

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonun (KQZ) paylaştığı ilk resmi verilere göre, 4 Ağustos'ta Himara Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde oyların tamamı sayılırken, PS'nin adayı Vangjel Tavo, oyların yüzde 58,62'sini alırken muhalefet koalisyonunun adayı Petraq Gjikuria, yüzde 41,38 oranında oy topladı.

Komisyonun ileriki günlerde kesin sonuçları açıklaması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Seçim, yolsuzluk suçlamasıyla hapis cezası alan seçilmiş Belediye Başkanı Alfred Beleri'nin görevini sürdürme yetkisinin feshedilmesinin ardından yapıldı.

Beleri, 12 Mayıs 2023'te "seçimlerde aktif yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan soruşturmada, Beleri hakkında "Himara ve köylerindeki vatandaşlara, seçimde yarışan adaylardan birine oy vermeleri karşılığında belirli miktarlarda para teklif ederek oy satın alma faaliyetlerine karıştığı" şüphesinin bulunduğu kaydedilmişti.

Gözaltındaki Beleri, 14 Mayıs 2023'te düzenlenen yerel seçimlerde Himara Belediye Başkanı seçilmişti. Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesi, 22 Mayıs 2023'te Beleri'nin tutuklanmasına karar vermişti.

Beleri'nin tutuklanması, Arnavutluk ve Yunanistan'daki siyasi partilerin ve yetkililerin tepkilerine neden olmuştu.??????????????

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Temyiz Mahkemesinde (GJPAKKO) görülen ve 25 Haziran'da sonuçlanan davada, Beleri hakkında "seçimlerde aktif yolsuzluk" suçundan 5 Mart'ta verilen iki yıl hapis cezası kararı onanmıştı.

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), 5 Temmuz'da Beleri'nin görevini sürdürme yetkisinin feshedilmesine karar vermişti.

Beleri, Yunanistan'da 9 Haziran'da düzenlenen AP seçimlerinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin listesinden aday olmuş ve AP milletvekili olmaya hak kazanmıştı.

Kaynak: AA

Belediye Başkanlığı, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta Himara Belediye Başkanlığı seçimini Sosyalist Parti adayı kazandı - Son Dakika

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