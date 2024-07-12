Arnavutluk'ta Hükümet Karşıtı Protesto Düzenlendi

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Arnavutluk'ta, ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisinin (PD) çağrısıyla hükümet karşıtı protesto düzenlendi.

Başkent Tiran'da, başbakanlık binası önünde toplananlar, yolsuzluğun ortadan kaldırılması ve geçici hükümet kurulması talebiyle gösteri yaptı.

"Mücadelede birleş, ya bugün ya da hiç" sloganıyla yapılan protesto sırasında bazı göstericiler başbakanlık binasına molotof kokteyli attı. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı, binanın ana kapısı zarar gördü.

Eski Başbakanlardan Sali Berisha, yolsuzluk suçlamalarıyla ev hapsinde olmasına rağmen çevrim içi olarak protestoculara seslendi ve Arnavutluk'un demokrasisini yeniden sağlama taahhüdünde bulundu.

Berisha, geçici hükümet kurulması ve seçimin özgürce yapılması çağrısında bulunarak, "Bu bir siyasi savaş değildir, bu Arnavutluk'un kaderi için bir mücadeledir." dedi.

Eski Cumhurbaşkanı İlir Meta da bir konuşma yaptı.

Göstericiler daha sonra Tiran Belediye binasına yürüdü, bir kısmı da Meclis binasına yöneldi.