Arnavutluk'ta NATO'nun ilk hava üssü açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arnavutluk'ta NATO'nun ilk hava üssü açıldı

Arnavutluk'un Berat ilinde bulunan Kuçova Belediyesi'nde, NATO'nun Batı Balkanlar'daki ilk hava üssü olan Kuçova Taktik Hava Üssü'nün açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Arnavutluk Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Savunma Bakanı ve diğer ülkelerin temsilcileri katıldı. Hava üssü, Arnavutluk'un güvenlik ve savunma politikalarının bir sonucu olarak müttefikler arasındaki işbirliğini ve NATO'nun toplu savunmayı garanti altına alarak müttefiklerin özgürlüğünü ve güvenliğini korumaya kararlı olduğunu göstermektedir.

04.03.2024 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'un Berat ilinin Kuçova Belediyesinde, NATO'nun Batı Balkanlar'daki ilk hava üssü olan Kuçova Taktik Hava Üssü'nün açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Meclis Başkanı Lindita Nikolla, Başbakan Edi Rama, Savunma Bakanı Niko Peleshi, Arnavutluk hükümeti bakanları, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Türkiye'nin NATO'daki askeri temsilcisi Korgeneral Yüksel Kayhan, NATO ve İttifak üyesi ülkelerin temsilcileri, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve büyükelçiler katıldı.

Begaj, burada yaptığı konuşmada, bu hava üssünün müttefikler arasındaki işbirliği, dayanışma, eşgüdüm ve koordinasyon ile Arnavutluk'un güvenlik ve savunmaya gösterdiği özenin sonucu olduğunu belirterek, "Bu hava üssünden birlikte barış mesajını güçlü şekilde gönderiyoruz ve NATO'nun toplu savunmayı garanti altına alarak müttefiklerin özgürlüğünü ve güvenliğini korumaya kararlı olduğuna şahitlik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Nikolla da Arnavutluk'un İttifak'a üyeliğinden yalnızca 15 yıl geçmesine rağmen samimi bir ortak, barış ve güvenliğin korunmasına etkili katkı sağlayan bir İttifak üyesi ülke olduğunu söyledi.

Rama, hava üssünü Batı Balkanlar için başka bir güvenlik unsuru olarak niteleyerek, "bölgenin Rusya'nın tehdidinden ve neo-emperyalist emellerinden tehlikesiz bir bölge olmadığını çok iyi bildiklerini" kaydetti.

Bu askeri havaalanının yeniden aktif hale getirilmesinin, ülkesinin hava filosunun yenilenmesi ve niteliğinin daha da artırılmasının bir parçası olduğunu vurgulayan Rama, "İki yeni Black Hawk helikopter ve Bayraktar SİHA'ları devam edecek bir büyümenin parçasıdır." dedi.

Katkı verenlere teşekkür eden Rama, bu hava üssüne, gelecek yıllarda Dıraç'taki Porto Romano'nun NATO'nun yeni deniz üssü planlarına dahil edilmesi ümidini belirtti.

Peleshi de hava üssün NATO'nun Arnavutluk'taki en büyük yatırımlarından biri olduğunu vurguladı.

Stratejik ortakları ABD'nin destekleriyle sağlanan Black Hawk helikopterleri ile Türkiye Cumhuriyeti işbirliğinde sağlanan Bayraktar SİHA'ların bu hava üssünden havalanmaya hazır olduğuna işaret eden Peleshi, "Bunların sayısı yakın gelecekte ciddi şekilde artacak." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkiler en üst düzeyde gelişimini sürdürmektedir"

Kayhan da Kuçova Hava Üssü'nün Arnavutluk'a ve İttifak'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye ve Arnavutluk arasında 500 yılı aşkın derin tarihi dostluğun asırları aşan kardeşlik bağların tezahürü olduğunu belirten Kayhan, "Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkiler, karşılıklı güven duygusu temelinde en üst düzeyde gelişimini sürdürmektedir. İlişkilerimizi 2021'de Stratejik Ortaklık seviyesine yükselttiğimiz Arnavutluk ile diplomatik ilişkilerimizin de sürekli gelişmesi memnuniyet vericidir." diye konuştu.

NATO Kombine Hava Harekat Merkezi Komutanı Korgeneral Juan Pablo Sanchez de Lara da Arnavutluk'un, NATO'nun hava savunma sistemine tamamen entegre olduğunu ifade ederek, bu hava üssünün NATO'nun tüm standartlarıyla uyumlu olacağına olan inancını paylaştı.

Crosetto, hava üssünün açılışının uluslararası arenada derin ve hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Ocak 2022'de saha çalışması başlatılmıştı

Törende aralarında Bayraktar TB2 SİHA'ların de yer aldığı İHA, uçak, helikopter gibi hava araçlarının sergilenmesi ve uçuşları gerçekleştirildi.

Kuçova'daki Taktik Hava Üssü'nün modernizasyonu projesinin hayata geçirilmesi için Ocak 2022'de saha çalışması başlatılmıştı.

Arnavutluk makamlarına göre, NATO standartlarına uygun yapılan hava üssün maliyeti yaklaşık 50 milyon avroyu buluyor. Arnavutluk hükümeti de 5 milyon avro yatırımda bulundu.

Proje, hava üssünün pistinin, uçuşların kontrol ve güvenliğine yönelik altyapısının, bağlantı yollarının ve diğer yardımcı araçlarının iyileştirilmesini kapsıyor.???????

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Balkanlar, Edi Rama, Lindita, Savunma, Uluslararası, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta NATO'nun ilk hava üssü açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mudanya'da bir teknede yangın çıktı
    18:26 Mudanya'da bir teknede yangın çıktı

    Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 'Bitmeyen 16' isimli teknenin motor kısmında yangın çıktı. Deniz polisleri tarafından kurtarılan 2 kişi, yangın söndürülerek tekne limana çekildi.

  • Çin, Xinjiang'da Süper Derin Sondaj Kuyusu Açıyor
    18:24 Çin, Xinjiang'da Süper Derin Sondaj Kuyusu Açıyor

    Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan süper derin sondaj kuyusu, 10.000 metre derinliği aşarak Çin'in derin Dünya keşif çalışmalarında önemli bir adım atmıştır. Kuyunun tamamlandığında 11.100 metre derinliğe ulaşması beklenmektedir ve Çin'in tasarladığı ilk bilimsel keşif sondaj kuyusu olma özelliğini taşımaktadır.

  • Survivor 2024 All Star'da Aysu'nun ağabeyi skandalı
    18:23 Survivor 2024 All Star'da Aysu'nun ağabeyi skandalı

    Survivor 2024 All Star'da mavi takımda yarışan Aysu'nun ağabeyi, adada bulunan birine para göndererek Aysu için yiyecek alışverişi yapmış. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada bu durumu duyurdu ve konunun organize bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Aysu'nun abisinin bu olayı kardeşi aç kalmasın diye organize ettiği ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, bu durumu ciddi bir suç olarak değerlendirdi ve Aysu'ya 5 ödül cezası verdi.

  • Meral Akşener Ankara'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi
    18:22 Meral Akşener Ankara'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Çankaya'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi ve seçim öncesi destek istedi.

  • Fatih Altaylı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e tepki gösterdi
    18:22 Fatih Altaylı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e tepki gösterdi

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in dizilere tepkisi sonrası Fatih Altaylı kendini tutamadı. Altaylı, Şahin'e tepki göstererek, 'Eşimle kızımla dizi izleyemiyorum' diyen Şahin'e sert sözlerle yanıt verdi. Ayrıca, Selen Görgüzel'in açıklamalarına da değinen Altaylı, sosyal medyadan yanıt veren Görgüzel'e tepki gösterdi.

  • Nejat İşler, İnanç Konukçu'yu tanıyamayınca yumruk attı
    18:22 Nejat İşler, İnanç Konukçu'yu tanıyamayınca yumruk attı

    Aile dizisindeki Cihan karakteriyle büyük beğeni toplayan Nejat İşler, Asmalımescit'te bir gece kulübünde Birce Akalay ile eğlendiği sırada yanlarına gelen Behzat Ç. dizisindeki rol arkadaşı İnanç Konukçu'yu tanıyamayınca yumruk attı. Olay sırasında Birce Akalay da başını sert şekilde duvara çarptı.

  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Minarelerine Mahya Asıldı
    18:22 Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Minarelerine Mahya Asıldı

    Ramazan ayına sayılı günler kala Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi minarelerinin arasına 'La ilahe illallah' mahyası asıldı. İstanbul'daki camilere asılan mahyalar, ramazan geleneğini sürdürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 7 selatin camisinde mahya asma işleri gerçekleştiriliyor. Mahya sanatı Osmanlı dönemine dayanan bir geleneğin devamıdır ve ramazanın önemli işaretlerinden biridir.

  • Ölümle burun buruna kalan Meryem ve Zeynep çaresiz dergaha dönüyor
    18:21 Ölümle burun buruna kalan Meryem ve Zeynep çaresiz dergaha dönüyor

    Meryem ve Zeynep, kaçma girişimlerinde başarısız olunca dergaha geri dönmek zorunda kalır. Ancak dönüşlerinde Zeynep'i, Cüneyd'e eş olmanın zorlukları beklemektedir. Suavi'nin ötanazi planları için kullanılmak istenen Meryem, yaşlı adamın planının en büyük tehdidi haline gelir. Zeynep'in Cüneyd'in sırrını ifşa ettiği sanılan iftira, kıskançlık ve karanlık yüzleşmelerle dolu bir süreci başlatır. Mira'nın gerçek ailesini bulma çabaları ise büyük bir çıkmaza sürüklenirken, Hande'nin tarikatın sırlarını ifşa eden haberin ele geçirilmesiyle adaletin kılıcı sallanmaya başlar.


18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
17:18 Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı
14:17 BBP lideri Mustafa Destici’nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
13:04 Marketteki etiket tartışması karakolda bitti Marketteki etiket tartışması karakolda bitti!
17:24 Cristiano Ronaldo’nun emekli olacağı tarihi sevgilisi verdi Cristiano Ronaldo'nun emekli olacağı tarihi sevgilisi verdi
17:23 Afganistan’da 4 kişi donarak hayatını kaybetti Afganistan'da 4 kişi donarak hayatını kaybetti
17:03 Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
16:50 Ataşehir’de patlayan tankede can kaybı arttı Ataşehir'de patlayan tankede can kaybı arttı
16:28 Arda Güler, Real Madrid’den Milan’a transfer oluyor Arda Güler, Real Madrid'den Milan'a transfer oluyor
16:13 Yazar Mustafa Kasadar’ın oğlunu öldürüp dondurucuya koymuştu Birkaç kelimeyle savundu Yazar Mustafa Kasadar'ın oğlunu öldürüp dondurucuya koymuştu! Birkaç kelimeyle savundu
16:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
14:25 Tek öğrencili devlet okulu Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık Tek öğrencili devlet okulu! Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık
14:23 Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir
14:06 Fiyatlar artınca vatandaş Et ve Süt Kurumu önünde kuyruk oldu Fiyatlar artınca vatandaş Et ve Süt Kurumu önünde kuyruk oldu
13:59 Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın İstanbul Güngören’deki seçim çalışmasında yaşanan ’kaçak çay’ diyaloğu Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Güngören'deki seçim çalışmasında yaşanan 'kaçak çay' diyaloğu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 18:28:32. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutluk'ta NATO'nun ilk hava üssü açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement