Arnavutluk'ta Trump bağlantılı turizm projesine 8 gündür protesto - Son Dakika
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Arnavutluk'ta Trump bağlantılı turizm projesine 8 gündür protesto

Arnavutluk\'ta Trump bağlantılı turizm projesine 8 gündür protesto
07.06.2026 22:01
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Tiran'da binlerce kişi, Zvernec'teki sahilin Ivanka Trump ve Jared Kushner bağlantılı olduğu iddia edilen turizm projesine karşı 8 gündür gösteri yapıyor. Başbakan Rama projenin Trump ailesine ait olduğunu reddetti, ancak protestocular projenin iptalini ve Rama'nın istifasını talep ediyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesi karşıtı gösteriler, 8'inci gününde devam ediyor.

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

"Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösteride vatandaşlar çeşitli pankart ve dövizler taşıdı.

Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüyen göstericiler, projenin iptali ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın istifasını istedi.

Konuyla ilgili, son günlerde ülkenin diğer şehirlerinin yanı sıra Avrupa'nın farklı ülkelerinde de gösteriler düzenlendi.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Arnavutluk basınında yer alan haberlerde Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

Ayrıca 30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade edilirken, göstericiler, protestoların devam edeceğini belirtiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta Trump bağlantılı turizm projesine 8 gündür protesto - Son Dakika

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