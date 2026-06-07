Arnavutluk'ta Turizm Projesi Tartışmaları

Arnavutluk'ta tepkilere neden olan turizm projesini sunan firmanın, Arnavutluk'tan çekilmeyi planladığı ve Balkanlarda alternatif rota aradığı ileri sürüldü.

"Greekcitytimes" isimli haber sitesine göre, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesindeki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasına Arnavutluk halkından gelen tepkilerin ardından, turizm firmasının, Arnavutluk yerine Balkanlarda yeni rotalar aradığı iddia edildi.

Yunanistan'ın da Mikonos Adası gibi bu tür yüksek profilli yatırımları çekmek için yatırım olanakları sunduğuna dikkati çekilen haberde, Arnavutluk'ta bu projeye karşı protestoların çevresel nedenlerle ortaya çıktığına işaret edildi.

Arnavutluk'ta projenin çevre felaketi olacağı gerekçesiyle bir hafta boyunca projeye karşı eylemler yapıldı.

Projenin ilgili olduğu Vjosa-Narta Koruma Alanı, aralarında flamingo ve tepeli pelikanların da bulunduğu 248 kuş, 100 balık ve 770 bitki türü olmak üzere 2 bin 300'den fazla çeşidi barındıran, Adriyatik'teki en önemli kıyı habitatlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor.