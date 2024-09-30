Arnavutluk'ta Türkçe Kompozisyon Yarışması - Son Dakika
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Arnavutluk'ta Türkçe Kompozisyon Yarışması

Arnavutluk\'ta Türkçe Kompozisyon Yarışması

YEE, Arnavutluk'ta Türkçe eğitimi alan liselilere 'Dilim ve Dünyam' yarışması düzenledi.

30.09.2024 18:47
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Arnavutluk'ta Türkçe eğitimi alan liseli öğrencilere yönelik "Dilim ve Dünyam" temalı kompozisyon yarışması düzenledi.

Tiran Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamada, Arnavutluk'un Tiran ve Dıraç şehirlerinde "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında Türkçe eğitiminin verildiği liselere yönelik kompozisyon yarışması düzenlendiği aktarıldı.

Türkçe eğitimi alan öğrencileri motive etmek amacıyla yapılan "Dilim ve Dünyam" temalı kompozisyon yarışmasının yoğun ilgi gördüğü belirtilen açıklamada, kompozisyon yarışmasında liseli öğrencilerin yazdıkları içeriklerle dilin kendileri için anlam ve önemini ortaya koyduğu ifade edildi.

Türk Dil Bayramı ve 26 Eylül Avrupa Diller Günü münasebetiyle, YEE tarafından seçmeli Türkçe derslerinin verildiği okullarda düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"'Dilim ve Dünyam' konulu kompozisyon yarışmasında birinciliği Dıraç Hafız Ali Podgorica Lisesinden 12. sınıf öğrencisi Meryem Mullaj, ikinciliği Tiran Asim Vokshi Yabancı Diller Lisesinden 12. sınıf öğrencisi Grejsi Mjalti, üçüncülüğü ise Tiran Hafiz İbrahim Dalliu Lisesinden 10. sınıf öğrencisi Fabiola Halili kazandı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Tiran Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu, Eğitim Koordinatörü Çağatay Sünerin ve okutman Anxhela Gjoni takdim etti."

Açıklamada ayrıca, Tiran YEE tarafından 26 Eylül Avrupa Diller Günü kapsamında Arnavutluk'taki okullarda çeşitli etkinlikler düzenlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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