Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği gösteriler devam ediyor.

Ülkede 13 Ekim'de başlayan protestolar aralıksız sürüyor.

Arnavutluk'un faşizmden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle ulusal çapta düzenlenen gösteriye, lise öğrencileri, vatandaşlar ve çeşitli üniversitelerden öğretim görevlileri de destek verdi.

Aralarında Arnavut diasporasının temsilcilerinin de bulunduğu binlerce gösterici, ilk olarak Tiran'daki İskenderbey Meydanı'nda toplandı, ardından Başbakanlık binasının bulunduğu Ulusun Şehitleri Bulvarı'na yürüdü.

Bazı göstericiler burada molotofkokteyli, taş ve havai fişek fırlatırken, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Ülke medyasında yer alan haberlerde polisin ayrıca plastik mermi de kullandığı ve bazı göstericilerin yaralandığı ifade edildi.

Yüzlerce polisin görev yaptığı gösteriler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı.

Başbakan Edi Rama, "diyalog" çağrısında bulunurken, göstericiler bu çağrıyı reddediyor. Öğrenciler protestolarını sürdüreceklerini belirtiyor.