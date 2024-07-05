Arnavutluk'ta Yunan kökenli belediye başkanının görevi geçersiz kılındı - Son Dakika
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Arnavutluk'ta Yunan kökenli belediye başkanının görevi geçersiz kılındı

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), Himara'nın seçilmiş belediye başkanı Yunan kökenli siyasetçi Alfred Beleri'nin görevinin geçersiz kılınmasına karar verdi. Beleri'nin 'seçimlerde aktif yolsuzluk' suçundan verilen iki yıl hapis cezası geçen ay sonunda onanmıştı.

05.07.2024 18:16
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Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), Himara'nın seçilmiş belediye başkanı Yunan kökenli siyasetçi Alfred Beleri'nin görevinin geçersiz kılınmasına karar verdi.

Beleri'nin "seçimlerde aktif yolsuzluk" suçundan verilen iki yıl hapis cezası geçen ay sonunda onanmıştı.

KQZ bünyesindeki Arnavutluk Devlet Seçim Komiserliği, bugün yaptığı oturumda, Beleri'nin görevinin geçerliliğini görüşmek üzere toplandı.

Emniyet güçleri eşliğindeki oturumda yer alan Beleri, "bugünkü incelemenin hukuki bir dayanağının bulunmadığının açıkça görüldüğünü" ifade ederek "Kanunun ve Anayasanın söylediği gibi yemin edip görevden alınmalıyım." dedi.

Kararı açıklayan Devlet Seçim Komiseri İlirjan Celibashi, Himara Belediyesi Başkanı Alfred Beleri'nin görevinin mahkumiyet nedeniyle geçersiz ilan edilmesine ve görev süresinin erken feshedilmesine karar verildiğini açıkladı.

Yasaya göre "seçimlerde aktif yolsuzluk" suçu bulunan bir kişi, milletvekili veya belediye başkanı seçilemez ve aday gösterilemez.

Bu karar üzerine, Himara Belediyesine başkan belirlemek için yeniden seçim düzenlenecek.

Ne olmuştu?

Beleri, 12 Mayıs 2023'te "seçimlerde aktif yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan soruşturmada, Beleri'nin "Himara ve köylerindeki vatandaşlara seçimde yarışan adaylardan birine oy vermeleri karşılığında belirli miktarlarda para teklif ettiği" yönünde oy satın alma faaliyetlerine karıştığı şüphesinin bulunduğu kaydedilmişti.

14 Mayıs 2023'te düzenlenen yerel seçimlerde, Beleri, Himara Belediye Başkanı seçilmişti.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesi, 22 Mayıs 2023'te Beleri'nin tutuklanmasına karar vermişti. Beleri'nin tutuklanması, Arnavutluk ve Yunanistan'daki siyasi partilerin ve yetkililerin tepkilerine neden olmuştu.???????

Kaynak: AA

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