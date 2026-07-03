Arooj Aftab İstanbul Caz Festivali'nde - Son Dakika
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Arooj Aftab İstanbul Caz Festivali'nde

Arooj Aftab İstanbul Caz Festivali\'nde
03.07.2026 22:43
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Arooj Aftab, İstanbul Caz Festivali'nde sevilen eserlerini seslendirdi ve dinleyicilere teşekkür etti.

Grammy ödüllü Pakistan asıllı sanatçı Arooj Aftab, 33. İstanbul Caz Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Kendine özgü yorumuyla caz, minimalizm, Güney Asya müzik gelenekleri ve avangart pop unsurlarını bir araya getiren sanatçı, festival kapsamında verdiği konserde sevilen eserlerini seslendirdi.

Konserine dinleyicileri selamlayarak başlayan Arooj Aftab, İstanbul'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, İstanbul'un en sevdiği şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

Aftab, konsere gelen izleyicilere, "Bu akşamı birlikte güzel bir ana dönüştürdüğünüz için teşekkür ederim." dedi.

Konserde Aftab'a gitarda Will Graefe, basta Zwelakhe-Duma Bell Le Pere ve davulda Engin Günaydın eşlik etti.

Uncut dergisi tarafından "günümüzde dünyanın en havalı rock yıldızı" olarak nitelendirilen Aftab, kariyerinde önemli çıkış yakaladığı "Vulture Prince" albümünden eserlerin yanı sıra Grammy ödüllü "Mohabbat" ve son albümü "Night Reign"den seçkileri de dinleyicilerin beğenisine sundu.

"Mohabbat" adlı eseriyle Grammy ödülü kazanan sanatçı, bugüne kadar Primavera Sound, Glastonbury Festival ve Coachella Valley Music and Arts Festival gibi uluslararası organizasyonlarda sahne aldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren konser sonunda Aftab, sanatseverlerce uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Müzik, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arooj Aftab İstanbul Caz Festivali'nde - Son Dakika

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