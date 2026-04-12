Arsene Wenger, Türkiye'nin Dünya Kupası Şansını Değerlendirdi ve Futbolun Geleceğini Anlattı

FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, 'FIFA Arena' projesinin Türkiye etabının açılışı için İstanbul'a geldi ve TFF'ye röportaj verdi. Wenger, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Meksika, Kanada ve ABD'de 48 takımla düzenleneceğini belirterek, geçen yılki 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda bu formatın dengeli ve zorlu olduğunu, finale ulaşmanın zihinsel bir maraton gerektirdiğini vurguladı.

Yenilenen oyun kurallarına değinen Wenger, kaleci aut atışları ve taç atışları için 8 saniye kuralı, sakatlık numarası yapan oyuncuların 1 dakika beklemesi ve oyuncu değişikliklerinde 10 saniye sınırı gibi düzenlemelerin oyunu hızlandırdığını ve daha akıcı hale getirdiğini söyledi. Bu kuralların enerjik bir oyun izleme isteğini karşıladığını ekledi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmasıyla ilgili konuşan Wenger, millilerin 2002'deki Brezilya maçını izlediğini ve şanssız kaybettiklerini hatırlattı. Günümüzde Türkiye'yi Romanya'ya karşı izlediğini, baskı altında gergin oynadıklarını, ancak play-off maçlarında gol yememelerinin defansif özgüven sağladığını belirtti. Türkiye'nin ofansif potansiyeline dikkat çeken Wenger, Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansının olduğunu, averajın önemli olacağını ve sonuna kadar konsantrasyon gerektiğini ifade etti.

Futbolun geleceği hakkında yorum yapan Wenger, iki ayağını iyi kullanan, teknik kalitesi yüksek oyuncuların, hızlı ve kaliteli pasların, dinamik hareketlerin ve fiziksel güç ile taktiksel zeka dengesinin önem kazanacağını söyledi.