Trabzon'un Arsin ilçesindeki bir fındık fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
Arsin Organize Sanayi Bölgesinde ilk belirlemelere göre, fındık fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Arsin'de Fındık Fabrikasında Yangın - Son Dakika
