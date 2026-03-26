Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arsin'de Fındık Fabrikasında Yangın

26.03.2026 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yangın, Arsin'de fındık fabrikasının deposunda çıktı, 3 yaralı var, hasar tespit çalışmaları sürmekte.

Trabzon'un Arsin ilçesinde dün fındık fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Yangının ardından Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ekiplerin çalışmalarını inceleyen Vali Tahir Şahin, gazetecilere, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının 110 personel ve 40 araçla alevlere müdahale ettiğini söyledi.

Vali Şahin, kurumlar arasında koordineli çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, "Şükürler olsun ki bir ölüm olayı gerçekleşmedi. Hafif 3 yaralı vatandaşımız sağlıklarına kavuşup bugün itibarıyla hastanelerden ayrılacaklar." dedi.

Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde daha önce yangınların meydana geldiğini hatırlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının olaylara çok kısa sürede müdahale yeteneklerini de gördük. Cana bir şey gelmedi. Mal canın yongası, mal yerine gelir. Tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulumuza, belediyemize ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabb'im daha büyüklerinden bizi muhafaza etsin."

Şahin, hasar tespit çalışmalarının Arsin Organize Sanayi Bölgesi yönetimi koordinesinde sürdürüleceğini kaydetti.

Vali Şahin'e, Arsin Kaymakamı Şule Demirtaş, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AFAD İl Müdürü Mustafa Hüseyinpaşaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muharrem Öztürk, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya eşlik etti.

Kaynak: AA

Belediye, Güvenlik, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Arsin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darphane’den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama
Süreçte ikinci aşamaya geçildi 14 ünlü isim Adli Tıpta Süreçte ikinci aşamaya geçildi! 14 ünlü isim Adli Tıpta
İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj İşte başvurusu kabul edilenler İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj! İşte başvurusu kabul edilenler
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı İşte ifadesi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı! İşte ifadesi

12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
11:58
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
11:25
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 12:38:43. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.