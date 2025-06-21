Kaza, önceki gece saatlerinde Arsuz ilçesi Çetillik Mahallesi'nde meydana geldi. S.Y. idaresindeki 31 GC 671 plakalı otomobil ile H.H. yönetimindeki 01 ABY 019 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 13 yaşındaki Helin Horuz kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 aracın şiddetli çarpışması ardından savrulmaları yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Arsuz'da Kaza: 13 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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