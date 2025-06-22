Hatay'ın Arsuz ilçesinde, restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle restoranda hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Arsuz'da Restoranda Yangın Çıktı - Son Dakika
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