ArtAnkara'da 10 yaşındaki Sarp Öksüz en genç sanatçı olarak sergiliyor - Son Dakika
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ArtAnkara'da 10 yaşındaki Sarp Öksüz en genç sanatçı olarak sergiliyor

ArtAnkara\'da 10 yaşındaki Sarp Öksüz en genç sanatçı olarak sergiliyor

ArtAnkara 10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda 10 yaşındaki Sarp Öksüz, eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşıyor. Kovid-19 salgını sırasında resim yapmaya başlayan Öksüz, temel desen, sulu boya ve akrilik malzemelerle soyut resimler çizerek, çeşitli sergilere katıldı. ATO Congresium'da açılan fuara katılan Öksüz, Rusya, İran, Meksika, Amerika, Güney Kore ve Macaristan'dan gelen sanatçılarla birlikte eserlerini sergiliyor. Öksüz'ün eğitmeni Ferman Aydın, genç sanatçının yetenekli ve zeki olduğunu belirterek, gelecekte iyi bir spor ve sanat adamı olabileceğini söyledi.

09.03.2024 11:51  Güncelleme: 11:54
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ArtAnkara 10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nın en genç sanatçısı 10 yaşındaki Sarp Öksüz, eserlerini sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kovid-19 salgını sırasında yaşanan kapanmalar nedeniyle resim yapmaya 6 yaşında başlayan Öksüz, yeteneğini fark eden ailesinin desteği ve aldığı eğitimlerle temel desen, sulu boya ve akrilik malzemelerle soyut resim çizerek, eserleriyle çeşitli sergilerde yer aldı.

ATO Congresium'da açılan, 152 galeri ve sanat evinin çatısı altında 1600 sanatçının eserleriyle katıldığı ArtAnkara 10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nın en genç sanatçısı unvanını taşıyan ressam Öksüz, Rusya, İran, Meksika, Amerika, Güney Kore ve Macaristan'dan gelen sanatçılarla eserlerini sergiliyor.

Kendini geliştirdikçe manzara ve insan yüzü gibi somut eserler de üretmeye başlayan Öksüz, usta ressam Bedri Baykam'ı örnek alıyor.

"Babam ve annem bodrum katımızı sanat atölyesine çevirdi"

Sarp Öksüz, AA muhabirine, eserlerini ilk olarak ArtAnkara 8. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda sergilemeye başladığını söyledi.

Çeşitli sergilere eserleriyle katılarak hem de yeni resimler görerek kendini geliştirdiğini anlatan Öksüz, "Artık çok soyut yapmıyorum ama insan yüzü ve manzara gibi şeyler çalışıyorum. Büyüdüğümde futbolcu ve ressam olmak istiyorum. Ailemin bana çok katkısı oluyor. Onlar boyaları alıyor, ben yapıyorum. Babam ve annem bodrum katımızı sanat atölyesine çevirdi. Evdeki atölyemde yapıyorum, fuarlarda sergiliyorum. Burada benden yaşça büyük usta ressamları ve eserlerini görünce çok seviniyorum." diye konuştu.

"Sarp'ın eserlerinin yanında onun öğrencileriymişiz gibi duruyoruz"

Öksüz'ün eğitmeni Ferman Aydın da 35 yıllık meslek hayatının son 17 senesini küçük yaşlardaki sanatçılara ayırdığını belirtti.

Genç öğrencisi Öksüz'ün yetenekli, zeki olduğunu ve zamanını verimli kullandığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Özellikle çizgileri kendini ve yaşını aşan bir çizgidir. O açı beni çok mutlu etti. Tekniklerini şu anda temel desen, sulu boya ve akrilik üzerinde sürdürüyorum. İlerleyen zamanlarda yağlı boya, gravür ve baskı ile seramik işlerine geçeceğiz. Akış bunu gösteriyor. Sarp'ı ileride iyi bir spor ve sanat adamı olarak görüyorum. Sarp şu anda en yaşlımızdır. Çünkü olgun olan Sarp'tır. Stantta Sarp'ın eserlerinin yanında onun öğrencileriymişiz gibi duruyoruz. Bunlar bizim geleceğimizdir. O yüzden Sarp'ı böyle görmek beni çok mutlu ediyor."

Kaynak: AA

Macaristan, Güney Kore, Rusya, Aydın, İran, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ArtAnkara'da 10 yaşındaki Sarp Öksüz en genç sanatçı olarak sergiliyor - Son Dakika

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