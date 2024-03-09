ArtAnkara\'da 10 yaşındaki Sarp Öksüz en genç sanatçı olarak sergiliyor

ArtAnkara 10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nın en genç sanatçısı 10 yaşındaki Sarp Öksüz, eserlerini sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.
Kovid-19 salgını sırasında yaşanan kapanmalar nedeniyle resim yapmaya 6 yaşında başlayan Öksüz, yeteneğini fark eden ailesinin desteği ve aldığı eğitimlerle temel desen, sulu boya ve akrilik malzemelerle soyut resim çizerek, eserleriyle çeşitli sergilerde yer aldı.
ATO Congresium'da açılan, 152 galeri ve sanat evinin çatısı altında 1600 sanatçının eserleriyle katıldığı ArtAnkara 10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nın en genç sanatçısı unvanını taşıyan ressam Öksüz, Rusya, İran, Meksika, Amerika, Güney Kore ve Macaristan'dan gelen sanatçılarla eserlerini sergiliyor.
Kendini geliştirdikçe manzara ve insan yüzü gibi somut eserler de üretmeye başlayan Öksüz, usta ressam Bedri Baykam'ı örnek alıyor.
"Babam ve annem bodrum katımızı sanat atölyesine çevirdi"
Sarp Öksüz, AA muhabirine, eserlerini ilk olarak ArtAnkara 8. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda sergilemeye başladığını söyledi.
Çeşitli sergilere eserleriyle katılarak hem de yeni resimler görerek kendini geliştirdiğini anlatan Öksüz, "Artık çok soyut yapmıyorum ama insan yüzü ve manzara gibi şeyler çalışıyorum. Büyüdüğümde futbolcu ve ressam olmak istiyorum. Ailemin bana çok katkısı oluyor. Onlar boyaları alıyor, ben yapıyorum. Babam ve annem bodrum katımızı sanat atölyesine çevirdi. Evdeki atölyemde yapıyorum, fuarlarda sergiliyorum. Burada benden yaşça büyük usta ressamları ve eserlerini görünce çok seviniyorum." diye konuştu.
"Sarp'ın eserlerinin yanında onun öğrencileriymişiz gibi duruyoruz"
Öksüz'ün eğitmeni Ferman Aydın da 35 yıllık meslek hayatının son 17 senesini küçük yaşlardaki sanatçılara ayırdığını belirtti.
Genç öğrencisi Öksüz'ün yetenekli, zeki olduğunu ve zamanını verimli kullandığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:
"Özellikle çizgileri kendini ve yaşını aşan bir çizgidir. O açı beni çok mutlu etti. Tekniklerini şu anda temel desen, sulu boya ve akrilik üzerinde sürdürüyorum. İlerleyen zamanlarda yağlı boya, gravür ve baskı ile seramik işlerine geçeceğiz. Akış bunu gösteriyor. Sarp'ı ileride iyi bir spor ve sanat adamı olarak görüyorum. Sarp şu anda en yaşlımızdır. Çünkü olgun olan Sarp'tır. Stantta Sarp'ın eserlerinin yanında onun öğrencileriymişiz gibi duruyoruz. Bunlar bizim geleceğimizdir. O yüzden Sarp'ı böyle görmek beni çok mutlu ediyor."
Son Dakika › Güncel › ArtAnkara'da 10 yaşındaki Sarp Öksüz en genç sanatçı olarak sergiliyor - Son Dakika
Özbekistan'da, 'huzur ve bereket ayı' olarak da ifade edilen ramazanın son hazırlıkları tamamlandı. Ülkede bulunan 2 bin 200'e yakın cami, temizlik ve çevre düzenlemeleri yapılarak ramazan için hazır hale getirildi. Şehirlerde de ramazan için temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı. Ramazan boyunca teravih namazlarında Kur'an-ı Kerim'in okunacağı camilerde, Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi tarafından hafızlar görevlendirildi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir eğlence mekanından ayrılan kişinin yol kenarında bıçakla öldürülmesi olayında, 2 şüpheli daha tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 zanlının savcılık sorguları tamamlandı. Tutuklanan şüphelilerin sayısı 4'e yükseldi.
Bolu'nun Borozanlar Mahallesi'nde park halindeki İsmail D'ye ait 14 GH 294 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, otomobilde hasara neden oldu.
Zile ilçesinin Yunus Emre Mahallesi'nde Ahmet Çağdaş'a ait otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zile Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de bulunan yolları kontrol ederek bugün Kayseri - Sivas Yolu, Kayseri - Malatya Yolu, Kayseri - Ankara Yolu, Kayseri - Nevşehir Yolu, Kayseri Kuzey Çevre Yolu, Pınarbaşı - Gürün Yolu, Pınarbaşı - Kayseri Yolu, Pınarbaşı ilçe girişi, Pınarbaşı - Kahramanmaraş Yolu ve Kayseri - Niğde Yolunda kontrollerini yaparak, yol ve yağış durumları hakkında bilgilendirme yaptı.
Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu ve görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Sürücüler dikkatli olurken, trafik ekipleri de uyarılarda bulundu. Bolu kent merkezinde ise sağanak yağış devam ediyor.
Bartın'ın Amasra ilçesinde, kaymakamlık lojman inşaatı için yapılan sondaj kazısında Roma dönemine ait 4 mezarda altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu. Eserler, Amasra Müze Müdürlüğüne götürülerek kayıt altına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 31 yaşındaki bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan anne ağır yaralandı, kızı ise hayatını kaybetti. Zanlı gözaltına alındı.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Canacankatan, ramazan ayında ilaç kullanımının hekimler kontrolünde kullanılması gerektiğini önerdi. Canacankatan, kronik hastaların ilaç kullanımı konusunda hekimlerine danışmaları gerektiğini belirtti ve bireysel tedavi ve beslenme metotlarıyla oruç tutabileceklerini söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un bisiklet kenti olacağını söyledi. Bakan Bak, federasyonun 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Beykoz Spor Ormanı'nda gerçekleştirilen törene katıldı. Konuşmasında, İstanbul'un bisiklet şehri olacağını vurgulayan Bakan Bak, herkesi spor yapmaya ve hareket etmeye davet etti. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise İstanbul'un dünyanın bir numaralı bisiklet şehri olacağını belirtti ve bu durumun sağlık harcamalarında tasarruf sağlayacağını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?