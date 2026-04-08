Artemis 2 Astronotları Ay Turunu Tamamlayarak Dünya'ya Dönüşe Başladı

08.04.2026 07:29
Artemis 2 misyonu kapsamında dört astronot, Ay turunu başarıyla tamamlayıp Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı. Astronotlar, Ay'a 6 bin 545 kilometre yaklaşarak Dünya'dan en uzak mesafeye giden insanlar oldular. Ayrıca, astronotlardan biri, ölen eşinin adını taşıyan bir Ay kraterine saygı duruşunda bulundu. Başkan Trump, astronotları tebrik etti.

Artemis 2 misyonunun dört astronotu, Pazartesi günü Ay turunu tamamlayarak Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı. Astronotlar Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman ve Jeremy Hansen, TSİ 20.57'de Apollo 13'ün 1970'teki rekorunu kırarak Dünya'dan 406 bin 771 kilometre uzaklaştı, böylece Dünya'dan en uzak mesafeye giden insanlar oldu. Misyon sırasında Ay'a iniş yapılması planlanmazken, ekip Ay'a 6 bin 545 kilometre mesafeye kadar yaklaştı ve Ay'ın çevresinde yedi saatlik uçuş gerçekleştirdi. Bu sürede Ay yüzeyinin yapısını inceleyen astronotlar, meteor çarpması sonucu oluşan kıvılcımlara ve güneş tutulmasına şahit oldu, ayrıca Ay'ın arka yüzünü kendi gözüyle gören ilk insanlar oldu.

NASA'nın bilimsel sorumlusu Kelsey Young, astronotların Ay'ı daha yakınlaştırdığını belirterek teşekkür etti. Ay'ın arka yüzü üzerinden geçiş sırasında iletişim yaklaşık 40 dakika kesildi; bağlantı yeniden kurulduğunda Astronot Koch ve Glover duygusal ifadeler kullandı. Misyon sırasında duygusal bir an yaşandı: Astronotlar, bir Ay kraterine misyon komutanı Reid Wiseman'ın 2020'de kanserden ölen eşi Carroll Taylor Wiseman'ın adını verdi, bu sırada Wiseman gözyaşlarını tutamadı ve Houston'daki kontrol merkezinde saygı duruşu yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, astronotları arayarak tebrik etti ve onları Beyaz Saray'a davet etti. Astronotları taşıyan Orion kapsülü, 'serbest dönüş yörüngesi' yöntemiyle yaklaşık dört günlük dönüş yolculuğuna başladı. Artemis 2, 50 yılı aşkın süredir Ay'a yönelik ilk insanlı misyon olma özelliğini taşıyor; astronotların yaklaşık 10 günlük yolculuk sonrası Pasifik Okyanusu'na inmesi bekleniyor. NASA'nın bir sonraki hedefi 2028'de Ay'a ayak basmak, Çin ise 2030'da Ay'a iniş planlıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
