Arter\'in ilk özel koleksiyon sergisi \'Farz Et Ki Sen Yoksun\' sanatseverlerle buluştu

Selen Ansen'in küratörlüğünü üstlendiği Arter'in ilk özel koleksiyon sergisi olan "Farz Et Ki Sen Yoksun" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Arter'den yapılan açıklamaya göre, Ömer Koç Koleksiyonu'ndan seçilen eserlerle oluşturulan sergi, farklı dönemlerde üretilen 600'ün üzerinde sanat eseri, işlevsel nesne, nadide eser, mobilya ve kitaptan oluşuyor.

Müzenin 4. ve 3. kat galerilerine yayılan sergide, 400'e yakın sanatçının eserinin yanı sıra anonim eserler, seri üretimler ve muhtelif öğelere yer veriliyor.

Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, salı-pazar günleri 11.00-19.00, perşembe günleri ise 11.00-20.00'da ziyaret edilebiliyor.