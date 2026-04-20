Artuklu'da Sağanak Sel: Öğrenciler Kurtarıldı - Son Dakika
Artuklu'da Sağanak Sel: Öğrenciler Kurtarıldı

20.04.2026 17:32
Artuklu'da sağanak yağış yolları suyla doldurdu, mahsur kalan öğrenciler itfaiye tarafından kurtarıldı.

Artuklu ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu. Araçlar suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, yayalar yürümekte güçlük çekti. 13 Mart Mahallesi'nde bir vatandaş, karşıya geçmeye çalışan yayalara yardımcı oldu, çocukları kucağında taşıdı, diğer yayaların da ellerinden tutarak karşıya geçirdi. Vali Ozan Caddesi de sağanak ile birlikte suyla doldu, İstasyon Mahallesi'nde de birçok iş yeri ve evi su bastı. Araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Vatandaşlar kendilerini güvenli bir alana atmak için çaba gösterirken, birçok kişi yağmurdan kaçarken zorluklar yaşadı. Cadde üzerinde bulunan bir petrol istasyonunu da su bastı.

ÖĞRENCİLER KURTARILDI

Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bir okulun avlusu sel suyuyla dolunca öğrenciler içerde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu öğrenciler kurtartıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Artuklu'da Sağanak Sel: Öğrenciler Kurtarıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Artuklu'da Sağanak Sel: Öğrenciler Kurtarıldı - Son Dakika
