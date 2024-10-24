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Artvin Barajlarından Enerji Üretimi

Artvin Barajlarından Enerji Üretimi

Artvin, Türkiye'nin hidroelektrik üretiminin yüzde 12,15'ini karşılayarak enerji potansiyelini artırıyor.

24.10.2024 16:19
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Artvin Valisi Turan Ergün, kentteki barajların ürettikleri elektrikle Türkiye geneli toplam üretimin yüzde 2,4'ünü, hidroelektrik üretiminin ise yüzde 12,15'ini karşıladığını söyledi.

Ergün, Artvin Çoruh Üniversitesince Nihat Gökyiğit Kongre Merkezi'nde organize edilen "Uluslararası Kafkasya Su ve Enerji Sempozyumu"nun açılışında, yaşamın devamlılığı için suyun sınırlı ve stratejik bir kaynak olduğunu belirtti.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin temiz su kaynaklarına erişimi azaltarak sürdürülebilir yaşamı her geçen gün daha fazla tehdit ettiğini vurgulayan Ergün, suyun yenilenebilir enerji üretiminde de büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Çevre dostu, temiz, sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynakların başında dünya çapında çağdaş bir enerji kaynağı olarak kabul edilen hidrolik enerjinin geldiğinin altını çizen Ergün, Artvin'in sahip olduğu coğrafya ve su kaynakları ile Türkiye'nin önemli havzaları arasında yer aldığını ifade etti.

Ergün, Türkiye'nin coğrafi şartları ve konumu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynağı açısından şanslı olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dağlarda birikip vadiler boyunca çağlayan coşkun dereler, ırmaklar ve Türkiye'nin en hızlı akan nehrini göllere çeviren barajlar, ilimize su ve enerji şehri ünvanını kazandırmaktadır. Ülkemizin enerji deposu olan ilimiz sınırları içerisindeki Çoruh Nehri üzerinde bulunan Yusufeli, Deriner, Borçka, Artvin ve Muratlı barajlarımız da ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Toplam 1975 megavat kurulu güce sahip barajlarımız ürettikleri elektrikle milli ekonomiye 137 milyar lira katkı sağlamıştır. Artvin'deki barajlarımız ürettikleri elektrikle Türkiye geneli toplam üretimin yüzde 2,4'ünü, hidroelektrik üretiminin ise yüzde 12,15'ini karşılamaktadır."

Ergün, bu ve benzeri sempozyumların temiz havaya ve suya en çok ihtiyaç duyulan çağda çevreyle barışık, yeşil dostu, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının insan hayatında daha fazla yer alması açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

"768 milyon insan temiz su kaynaklarına, 1,3 milyar insan da elektriğe erişemiyor"

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ise su ve enerjinin insan hayatı, ekonomik büyüme ve devletlerin hakimiyetlerini idame ettirmeleri noktasında temel kaynak olduğunu söyledi.

Bilgin, BM'nin tahminlerine göre, 2030'a kadar dünya nüfusunun en az yüzde 35 daha fazla yiyeceğe, yüzde 40 daha fazla suya ve yüzde 50 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacağını ifade etti.

Bugün itibarıyla 768 milyon insanın temiz su kaynaklarına, 1,3 milyar insanın da elektriğe erişemediğini belirten Bilgin, "Karşı karşıya kaldığımız bu sorunlara çözümler üretmek, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için elzem hale gelmiştir. Bu durum ise uzun vadeli bilimsel çalışmalara, projelere ve yeşil enerji ve kalkınmaya olan acil ihtiyacı ortaya koymaktadır." dedi.

Bilgin, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin barajlar ve enerji şehri Artvin'in mevcut hidroenerji potansiyelinin korunması, arttırılması ve sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar yapmayı kendine misyon edinerek bir dizi akademik çalışmalara başladığını da kaydetti.

Sempozyum Koordinatörü, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Öztürk de Türkiye ve yurt dışından 17 kurumdan 60'ın üzerinde araştırmacı ve sektör temsilcisinin katıldığı sempozyuma, 37 bildiri gönderildiğini dile getirdi.

Öztürk, su ve enerji politikaları, suyun verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, iklim değişikliği bağlamında su ve enerji arasındaki etkileşim, su ve enerji yönetimine bütünleşik yaklaşımlar gibi geniş bir yelpazedeki konuları kapsayan 35 bildirinin iki gün sürecek sempozyumda ele alınacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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