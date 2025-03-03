Artvin'de 10 Gün Sonra Yol Açıldı

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Artvin'de kar kalınlığı 3 metreyi aşan köyün yolu 10 gün sonra açıldı

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Kutlu köyünde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 metreyi bulan karla kaplı yol 10 gün süren çalışma sonucunda açıldı.

Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından ekipler, karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan yüzlerce köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından tek tek açılmaya çalışılıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde 82 iş makinası ve 104 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı yer yer 3 metreyi aşarken, ekipler zorlu koşullara rağmen çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Kar nedeniyle 10 gündür ulaşıma kapalı olan Ardanuç ilçesine bağlı Kutlu köyü yolu, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından açıldı. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki bin 650 rakımlı köylerinde 67 hane bulunduğunu belirten Kutlu köyü muhtarı Mustafa Bilgin, yaşadıkları zorlu kış şartlarını anlattı. Muhtar Mustafa Bilgin, "Bu sene gerçekten çok ağır bir kış geçirdik. Şu anda 3 metreye yakın, belki de 3 metreyi geçen kar kalınlığı var. Bu seneki kış maalesef çok ağır geçiyor" dedi.

Muhtar Mustafa Bilgin, İl Özel İdaresi ekiplerinin köylülerle sürekli irtibat halinde olduğunu belirterek "Özel idare ekipleri sağ olsun, 10 gündür yolumuz kapalıydı ama devamlı bizimle irtibat halindeydiler. Hastanız var mı, bir sıkıntınız var mı diye sürekli aradılar. Şimdi de gelip bugün yollarımızı açtılar. Kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karlı ve soğuk hava koşulları nedeniyle bölgede çalışmaların devam edeceği belirtilirken, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.