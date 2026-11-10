Artvin'de 288 öğrencinin 09.05 koreografisi Atatürk'ü anma töreninde görüntülendi - Son Dakika
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Artvin'de 288 öğrencinin 09.05 koreografisi Atatürk'ü anma töreninde görüntülendi

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Artvin\'de 288 öğrencinin 09.05 koreografisi Atatürk\'ü anma töreninde görüntülendi
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Artvin'de Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde 288 öğrencinin koreografisiyle anıldı. Kemalpaşa Ortaokulu ve Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 09.05 figürü oluşturdu; bayrak ve poster açtıkları anlar dronla görüntülendi.

ARTVİN'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde 288 öğrencinin hazırladığı özel koreografiyle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde kentte törenle anıldı. Kemalpaşa Ortaokulu ve Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, özel hazırlanan koreografide Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat olan 09.05'i ve vefat yıl dönümünü simgeleyen figürler oluşturdu. Öğrenciler, programda Türk bayrağı ve Atatürk posteri de açtı. Adım adım yürüyerek 09.05'te saat figürü içerisinde konumlanan 288 öğrencinin o anları da dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
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