Artvin'de polis ve jandarmanın operasyonlarında haklarında farklı suçlardan arama kaydı bulunan 51 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 18-25 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının 20, 10 ve 1,5 yıla kadar hapis cezası olduğu kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Artvin'de 51 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?