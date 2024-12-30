Artvin'de 59 Suçlu Yakalandı

Artvin'de farklı suçlardan aranan 59 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde 20-27 Aralık tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, 10 ve 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan 4 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan 59 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
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