Artvin\'de 6 Hükümlü Yakalandı

Artvin'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 24 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında jandarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler, çeşitli suçlardan haklarında 5 yıl 6 aydan, 12 yıl 10 ay 10 gün arasında değişen sürelerde hapis cezası bulunan C.T, F.Ç, Ö.A, Y.Y, K.Y. ve M.K'yı yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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