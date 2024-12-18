Artvin'de 6 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Artvin'de 6 Hükümlü Yakalandı

Artvin\'de 6 Hükümlü Yakalandı

Artvin'de çeşitli suçlardan aranan 6 hükümlü jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

18.12.2024 10:49
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Artvin'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 24 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında jandarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, çeşitli suçlardan haklarında 5 yıl 6 aydan, 12 yıl 10 ay 10 gün arasında değişen sürelerde hapis cezası bulunan C.T, F.Ç, Ö.A, Y.Y, K.Y. ve M.K'yı yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA

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