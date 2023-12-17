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Artvin'de ağaç keserken kaya parçasının çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Artvin'de ağaç keserken kaya parçasının çarpması sonucu hayatını kaybetti

Artvin'in Murgul ilçesinde ormanda ağaç kesen İsmail Artar, yamaçtan kopan kaya parçasının çarpması sonucu uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından ekipler, Artar'ın cansız bedenine ulaştı.

Artvin\'de ağaç keserken kaya parçasının çarpması sonucu hayatını kaybetti
17.12.2023 - 15:36,
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ARTVİN'in Murgul ilçesinde ormanda ağaç kesen İsmail Artar (60), yamaçtan kopan kaya parçasının çarpması sonucu uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Olay, dün ilçeye bağlı Koyuncular köyünde, meydana geldi. Köyde ağaç kesen İsmail Artar'a, yamaçtan koparak kayan kaya parçası çarptı. Dengesini kaybeden Artar, uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma halatla inen ekipler, Artar'ın cansız bedenine ulaştı. Bulunduğu yerden çıkartılan Artar'ın cansız bedeni, otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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