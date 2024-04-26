Güncel

Artvin'de ağaçta mahsur kalan yavru ayı böyle kurtarıldı

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde dere içindeki ağaçta mahsur kalan yavru ayı, orman işletme personeli tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiritdüzü köyünde ağaca çıkan yavru ayı inemeyince köylüler durumu yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen Şavşat Orman işletme çalışanları ağacı keserek yavru ayıyı indirmeyi başardı. Kontrollü bir şekilde devrilen ağaçta bulunan yavru ayı yeniden doğaya bırakıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.