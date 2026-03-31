Artvin'de bal üretimi ve arıcılığın geliştirilmesi amacıyla bal çalıştayı organize edilecek.
Valilik himayesinde, Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası, Artvin Ticaret Borsası ve Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle düzenlenen çalıştay, 9 Nisan Perşembe günü Nihat Gökyiğit Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
"Artvin'in altın değeri bal" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, Artvin balının üretim kalitesinin artırılması, arıcılık sektörünün geliştirilmesi, markalaşma ve pazarlama süreçlerinin güçlendirilmesi gibi çeşitli konular ele alınacak."
Son Dakika › Güncel › Artvin'de Bal Çalıştayı Düzenlenecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?