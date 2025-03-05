Artvin'de Boğa Bakımı Zorlu Kışta Devam Ediyor

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Artvin'de zorlu kış şartlarında boğa bakımı güçleşiyor

Kış mevsiminin sert geçtiği coğrafyada hayvanların güçlü kalabilmesi için özel yemler veriliyor

Ahırların sıcak tutulması, donan suların düzenli olarak kırılması ve boğaların hareket etmeleri için uygun ortamların sağlanması da büyük önem taşıyor

ARTVİN - Artvin'deki boğa sahiplerinin uzun kış ayları boyunca özenle baktığı boğalar festivallere hazırlıyor.

Artvin'in zorlu doğasında her yıl düzenlenen boğa güreşleri, bölgenin kadim geleneklerinin yaşatılmasında önemli bir rol oynuyor. Boğa sahipleri, yaz aylarında yapılacak güreşler için kış boyunca hayvanlarını büyük bir titizlikle besliyor ve hazırlıklarını bu süreçte yapıyor.

Artvin'in meralarında yüzyıllardır süregelen boğa güreşleri, yalnızca bir mücadele değil, aynı zamanda büyük bir emeğin ve özverinin sonucu. Boğa sahipleri, her yıl yaz aylarında düzenlenen güreşler için hayvanlarını kış boyunca büyük bir titizlikle besliyor, bakımını yapıyor ve onları zorlu doğa koşullarına karşı hazırlıyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan mesailerde, boğaların beslenmesi en önemli aşamalardan biri olarak öne çıkıyor. Kış mevsiminin sert geçtiği bu coğrafyada, hayvanların güçlü kalabilmesi için özel yemler veriliyor. Saman, arpa ve vitamin destekleriyle güçlendirilen beslenme programı, boğaların sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Ancak bakım sadece beslenmeyle sınırlı değil. Ahırların sıcak tutulması, donan suların düzenli olarak kırılması ve boğaların hareket etmeleri için uygun ortamların sağlanması da büyük önem taşıyor.

Boğa sahipleri için bu süreç yalnızca bir hazırlık dönemi değil, aynı zamanda hayvanlarıyla kurdukları güçlü bağın da bir parçası. Her boğanın farklı bir karakteri olduğunu belirten sahipler, onların ihtiyaçlarına uygun özel bakımlar uyguladıklarını ifade ediyor.

Hayvancılıkla uğraşan 68 yaşındaki Süleyman Saraç, boğalarına olan bağlılığını şu sözlerle dile getiriyor:

"Hayvanlarla uğraşmayı seviyorum, boğalarım ve danalarım var. Kışın zorlu şartları nedeniyle bazen sıkıntılar yaşasak da bu iş benim için bir tutku. Eskiden tarımda ve odun taşımada kullanmak için beslediğimiz hayvanları, artık geleneklerimizi yaşatmak için büyütüyoruz. Onlarla ne kadar ilgilenir, ne kadar severseniz karşılığını da o kadar alırsınız. Hayvanlar insanlara düşman değil; sevgiyle büyütüldüklerinde bunu hissederler. Kış aylarında beslenmelerine özellikle dikkat ediyoruz. Çok kalorili yemler vermiyoruz, ancak havalar ısındığında ve dışarı çıkmaya başladıklarında enerji takviyesi yapıyoruz. Ahırlarımız biraz uzak olduğu için yaklaşık bir metreyi bulan karda gidip gelmek zor oluyoruz. Sular donuyor ve onları açmak zaman alıyor. Ayrıca her gün boğaları en az 15-20 dakika tımar etmek gerekiyor. Bu, beslenmeleri kadar önemli bir konu. Hayvanın derisi sıkıştıkça kaşınmaya başlar ve rahat edemez. Tımar edilmezse huzursuz olur. Onların rahat hissetmesi için bu bakımı düzenli yapmak şart."

Boğa sahipleri için bu hayvanlar yalnızca birer yarışçı değil, aynı zamanda birer yol arkadaşı. Boğa bakıcıları, "Baharda güreş meydanına çıkmaları sadece bir mücadele değil, emeğin, sabrın ve geleneğin sahnesidir" diyerek bu kültürün derinliğine dikkat çekiyor.

Yaz ayları geldiğinde ise Artvin'in meydanları, bu güçlü hayvanların mücadelesine ev sahipliği yapacak.