Artvin'de çatlak ve açılmaların oluştuğu tünelde kayma durdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Artvin'de çatlak ve açılmaların oluştuğu tünelde kayma durdu

Artvin-Yusufeli karayolu üzerinde bulunan T14 Tüneli'nde meydana gelen çökmenin durduğu belirtildi. Karayolları ekipleri tünelde çökmenin durduğunu tespit etti ve Temmuz ayına kadar tünelin yakından takip edileceği öğrenildi.

22.04.2024 20:29  Güncelleme: 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de çatlak ve açılmaların oluştuğu tünelde kayma durdu

ARTVİN - Artvin- Yusufeli karayolu üzerindeki bulunan çatlaklar ve açılmalar oluştuğu T14 Tüneli'nde meydana gelen çökmenin durduğu belirtildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi kapsamında ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak yollar geçtiğimiz aylarda hizmete açıldı. Toplam 56,7 kilometre uzunluğundaki yoldaki 39 adet tünelden biri olan Ahalt mevkiindeki T14 Tüneli'nde geçtiğimiz aylarda kayma meydana geldi. 2 bin 460 metre uzunluğundaki T14 Tüneli'nin son 200 metresinde çatlaklar ve açılmalar da meydana gelirken, Karayolları ekipleri, çökmelere karşı tünel içinde çelik kafesle önlem aldı. Yapılan önlemlerin ardından Karayolları ekipleri tünelde çökmenin durduğunu tespit ederken, Temmuz ayına kadar tünelin yakından takip edileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından söz konusu tünelde kaymanın durduğunun açıklandığını söyledi. Demirci "Viyadüğün ilk tünelinde çökme oldu. Bu çökmeden dolayı tali yol ihalesi yapıldı. Bir taraftan o yol devam ediyor. Çökmenin ne olup olmadığı noktasında da, tam bilgimiz yok. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Karayolları Bölge Müdürümüz bilgilendirme yaptı. 'Çökme oturmuş, devam etmiyor. Temmuz ayına kadarda izleme devam edecek' bilgisi verildi. Temmuz ayına kadar herhangi bir sorun hareket olmazsa tünelin tadilatı yapılarak ulaşım devam edecekmiş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yusufeli, Artvin, Ulaşım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de çatlak ve açılmaların oluştuğu tünelde kayma durdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Steinmeier önce İlber Ortaylı’yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
19:01 Canlı anlatım Karşılaşmada gol yağmuru var Canlı anlatım! Karşılaşmada gol yağmuru var
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
21:14 Örümcek ağlarını aldı Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den efsane gol Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol
19:51 Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar
19:30 Polonya Cumhurbaşkanı, nükleer silah konuşlandırmasına hazır olduklarını söyledi Polonya Cumhurbaşkanı, nükleer silah konuşlandırmasına hazır olduklarını söyledi
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Irak’ta net mesaj: Terör örgütü PKK’ya karşı ortak hareket edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 22:04:48. #1.13#
SON DAKİKA: Artvin'de çatlak ve açılmaların oluştuğu tünelde kayma durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement