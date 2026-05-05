Artvin’de Çığ Altındaki Çobanın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

05.05.2026 19:44
Ardanuç'ta çığ altında kalan çoban Bülent Gezer için arama çalışmaları 3. gününde sürüyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan çoban için yeniden başlayan çalışmalar üçüncü gününde devam etti.

Zekeriyaköy köyü Aksu mevkisinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kar altında kalan Bülent Gezer'i bulabilmek için olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak 2026'da ara verilen ve üç gün önce yeniden başlatılan çalışmalara devam edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara Erzurum ve Rize'den gelen AFAD ekiplerinin yanı sıra jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden oluşan 79 kişi katıldı.

Çığın düştüğü vadideki derede aramalarını yoğunlaştıran ekipler, sondaj çubukları ve küreklerle kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede çalışma yürüttü.

Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen'in de takip ettiği çalışmalarda, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ve belediye personeli de yer aldı.

Öte yandan arama çalışmaları sırasında çığda telef olan çok sayıda koyunun kar altından çıkarıldığı görüldü.

Olay

Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu mevkisinde meydana gelen olayda, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık 1200 küçükbaş hayvan çığ altında kalmıştı.

Bu kişilerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken arama çalışmalarında Suat Temel ve Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Çığ altında kalan Bülent Gezer için başlatılan çalışmalara ise olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta ara verilmişti.

Kaynak: AA

