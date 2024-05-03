Artvin'de çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan kadın hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Artvin'de çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan kadın hükümlü yakalandı

Artvin\'de çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan kadın hükümlü yakalandı

Artvin'de, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan kadın hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 46 yaşındaki S.Ü, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının ardından Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

03.05.2024 20:55
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Artvin'de, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan kadın hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İI Jandarma Komutanlığı, Hopa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi, "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü'nün yakalanması için müşterek çalışma yürüttü.

Ekipler, "hayasızca hareketlerde bulunma", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından 6 kaydı da olan 46 yaşındaki S.Ü'yü yakaladı.

S.Ü, jandarma ve adliyedeki işlemlerin ardından Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının sokakların suçlulardan arındırılması ve vatandaşın güvenliği için çalışmalara devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Artvin, Hopa, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan kadın hükümlü yakalandı - Son Dakika

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