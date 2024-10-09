Artvin'de dolu yağışı
ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde bazı köylere dolu yağdı. Beyaz örtüyle kaplanan yolları iş makinesi temizledi.
Artvin'de etkili olan soğuk hava ile sağanak yağış Şavşat ilçesinde dolu yağışlarına neden oldu. İlçeye bağlı Eskikale, Tepeköy ve Kayadibi köylerinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren dolu yağışı sonrası oluşan beyaz örtü, bölgenin doğal güzellikleriyle birleşerek göz alıcı bir manzara oluşturdu.
Ulaşımın sağlanması ve günlük yaşamın normalleşmesi amacıyla bölgedeki yol temizleme çalışmaları ilgili ekipler tarafından gerçekleştirildi.
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