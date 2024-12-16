Artvin'de Fırtına Balık Kafeslerini Parçaladı - Son Dakika
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Artvin'de Fırtına Balık Kafeslerini Parçaladı

Artvin'de fırtına nedeniyle balık kafesi parçalandı, vatandaşlar derelere akın etti ve avlandı.

16.12.2024 18:00
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Artvin'de fırtına balık kafeslerini parçaladı, vatandaşlar dereye akın etti

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle denizde bulunan bir balık kafesi parçalanarak kıyıya sürüklendi. Kafesin zarar görmesi sonucu binlerce Türk somonu akıntıyla birlikte derelere taşındı. Olayın duyulması üzerine yöre halkı oltalarını alarak Kapisre ve Sundura derelerine akın etti.

Hopa açıklarında Türk somonu üretimi yapan bir firmaya ait balık kafesi, şiddetli fırtına nedeniyle büyük hasar aldı. Kafesin yırtılmasıyla içerideki binlerce somon balığı denize karıştı ve akıntıyla Arhavi'deki Kapisre ile Hopa'daki Sundura derelerine ulaştı. Balıkları gören vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren avlanmaya başladı. Artvin'in yanı sıra Rize ve Trabzon'dan da çok sayıda kişi dere kenarına geldi.

Yusufeli ilçesinden gelen Erol Doğancıl, balık kafesinin yırtıldığı haberini duyduktan sonra soluğu derede aldığını belirterek "Akşam haberlerde balık kafesinin yırtıldığını duydum. Sabah erkenden buraya geldim. Burası şu an tam bir ana baba günü. Herkes dere ve deniz kenarında. Şimdiye kadar 12 balık tuttum. Çuvallarla balık taşıyanlar bile var" dedi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren derede avlanan Cemil Apaydın ise "Kafesin patladığını duydum. Sabahtan beri buradayım, ama sadece bir tane yakalayabildim. Ona da şükür" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan İhsan Ünal da yaşananları, "Somon çiftliklerinden patlayan kafeslerle derelerimize bol miktarda balık geldi. Biz de fırsatı değerlendirerek balık tuttuk. Verimli bir av oldu" sözleriyle değerlendirdi.

Balıkçılardan Özkan Mertkaya ise, "Fırtına nedeniyle denizdeki kafesler patladı, balıklar derelere akın etti. Olta balıkçıları buraya geldi. Hepimiz güzel bir av süreci geçirdik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Artvin'de Fırtına Balık Kafeslerini Parçaladı - Son Dakika

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