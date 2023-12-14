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Artvin'de GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Artvin'de GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Artvin'de, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, ilin güvenlik ve acil durumlarla ilgili mevcut durumu değerlendirildi ve gelecek dönemde şehrin güvenlik ve acil durumlarda etkili şekilde yönetilmesi için yapılacak çalışmalar ile koordinasyonu gerektiren konular ele alındı.

Artvin\'de GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
14.12.2023 - 16:53,  Güncelleme: 16:55
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Artvin'de, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Cengiz Ünsal başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi GAMER Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Ercüment Seçkin, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Yahya Kanbur, kaymakamlar ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, ilin güvenlik ve acil durumlarla ilgili mevcut durumunun değerlendirilmesinin ardından, gelecek dönemde şehrin güvenlik ve acil durumlarda etkili şekilde yönetilmesi hususlarında yapılacak çalışmalar ile koordinasyonu gerektiren konular görüşüldü.

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Kanbur, Artvin'de bu yıl meydana gelen ve GAMER'e yansıyan olaylara ilişkin sunum yaptı.

Kaynak: AA
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112 Acil Çağrı, Jandarma, Artvin, Albay, Güvenlik, Valilik, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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