Artvin'de Halk Oyunları Yarışması Düzenlendi

04.03.2026 15:24
Artvin'de 198 öğrencinin katıldığı halk oyunları yarışmasında çeşitli okullar dereceye girdi.

Artvin'de, Okullar Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması organize edildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Merkez Spor Salonundaki yarışmaya, düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 9 okuldan 198 öğrencinin yer aldığı ekipler katıldı.

Yarışmada, kategorilerinde dereceye giren ekipler grup müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

Düzenlemeli dalda minikler kategorisinde aynı puanı alan Karadeniz Bakır İlkokulu ile Arhavi Fatih Sultan Mehmet İlkokulu birinciliği paylaştı.

Yıldız kategorisinde Arhavi Ortaokulu, gençler kategorisinde de Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekipleri birinci oldu.

Düzenlemesiz dalda ise miniklerde 7 Mart İlkokulu, yıldızlarda Gazi Ortaokulu, gençlerde de Kazım Karabekir Anadolu Lisesi ekipleri birincilik kürsüsüne çıktı.

Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Kara, halk oyunlarının birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini söyledi.

Miniklerin heyecanı, yıldızların coşkusu ve gençlerin kararlılığıyla kültürün yaşatıldığını belirten Kara, halk oyunlarının geçmişten geleceğe uzanan kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da öğrencilerin akademik eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da gelişim göstermesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Kaynak: AA

