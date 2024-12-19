Artvin\'de Heyelan: Hopa-Borçka Yolu Kapandı

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Artvin'de heyelan: Hopa- Borçka karayolu trafiğe kapandı

ARTVİN - Artvin'de etkili yağışlar ve eriyen karların neden olduğu heyelanlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak Hopa-Borçka karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyü yakınlarında yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Olay sırasında yolda araç bulunmaması büyük bir facianın yaşanmasının önüne geçti. Heyelan sonrası yol tamamen trafiğe kapanırken, Karayolları ve ilgili ekipler bölgede yol açma çalışması başlattı.