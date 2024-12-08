Artvin'de Heyelan Nedeniyle İki Ev Tahliye Edildi

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Artvin'de heyelan nedeniyle iki ev tedbir amaçlı tahliye edildi

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Güngören köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle iki ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gece saat 03.00 sıralarında Kıyıcık mevkiinde yaşanan heyelan, Fındıklı-Arhavi karayolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Ekipler tarafından Rize'nin Fındıklı ve Artvin'in Arhavi ilçelerindeki her iki noktadan günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgede çalışmalar başlatılırken, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, heyelanın etkilediği Güngören Köyü'nde iki evin tedbiren boşaltıldığını belirtti.

Günün ilk saatleri ile heyelanın boyutunun görüldüğünü belirten Başkan Ataselim, "Gece saat 03.00'ten beri buradayız. Gece durum çok net belli olmuyordu, ancak gündüz olunca heyelanın boyutları açıkça görüldü. Ciddi bir heyelan yaşandı. Tek tesellimiz, can kaybı olmaması. Gün ışığıyla birlikte iş makinelerimiz hemen çalışmaya başladı. Hem AFAD, hem Devlet Su İşleri, hem de karayolları ekipleri bölgede. Yaklaşık 12 iş makinesi şu anda çalışıyor, takviye ekipler de gelmeye devam ediyor. Valimiz de gece saat 03.00'te olay yerindeydi. Çalışmalar, kendisinin koordinasyonunda devam ediyor. Güngören Köyü'nde ise tedbir amaçlı iki ev tahliye edildi" ifadelerini kullandı.