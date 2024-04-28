Artvin'de Horoz Dövüşü ve Bahis Operasyonu: 13 Kişiye Para Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Artvin'de Horoz Dövüşü ve Bahis Operasyonu: 13 Kişiye Para Cezası

Artvin\'de Horoz Dövüşü ve Bahis Operasyonu: 13 Kişiye Para Cezası

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yapılan operasyonda, horoz dövüştürüp bahis oynadıkları tespit edilen 13 kişiye toplamda 673 bin 500 lira para cezası kesildi. Operasyonda, bir binada yapılan horoz dövüşlerinde kullanılan malzemeler ve bahis defteri ele geçirildi. Ayrıca, 7 horoz Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Dövüş organizatörü 2 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

28.04.2024 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Ardanuç ilçesinde, horoz dövüştürüp bahis oynadıkları tespit edilen 13 kişiye 673 bin 500 lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Soğanlı köyünde bir binada horoz dövüştürüldüğünün tespiti üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce adreste yapılan aramada, bahiste kazanıldığı değerlendirilen 65 bin 980 lira, ruhsatsız tabanca, 7 taşıma kafesi, horoz dövüş ringi, tıbbi müdahale malzemesi, bahis defteri ve dövüşlerde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

El konulan 7 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, horoz dövüşünde bahis oynadığı tespit edilen 13 şahsa toplam 83 bin 525 lira idari para cezası uygulandı.

Dövüş organizatörü 2 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Açıklamada "Can dostumuz olan hayvanların her zaman yanında ve yardımında olmaya, hayvanları illegal amaçları doğrultusunda kullananların ise ensesinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Horoz Dövüşü, Ardanuç, Artvin, Hayvan Hakları, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de Horoz Dövüşü ve Bahis Operasyonu: 13 Kişiye Para Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:43 Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan’la aynı koğuştaydık Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan'la aynı koğuştaydık
21:09 TikTok’ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı TikTok'ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:41 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmen atamalarında mülakat doğru bir yöntem Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmen atamalarında mülakat doğru bir yöntem
17:29 İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah’a çevrildi İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah'a çevrildi
23:09 Şampiyonluk mucizelere kaldı Fatih Terim, sinirden çılgına döndü Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim, sinirden çılgına döndü
22:39 Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter’den Türk bayraklı paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'den Türk bayraklı paylaşım
22:02 Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi
22:01 Samsun’un Ladik ilçesinde 12 gündür kayıp olan kız çocuğu, komşularının evinde bulundu Samsun'un Ladik ilçesinde 12 gündür kayıp olan kız çocuğu, komşularının evinde bulundu
21:15 Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’dan, “borç“ iddialarına ilişkin açıklama Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan, "borç" iddialarına ilişkin açıklama
21:04 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu
19:45 Manisa’da piknik yapan şahıs kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti Manisa'da piknik yapan şahıs kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
19:20 Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 00:14:59. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin'de Horoz Dövüşü ve Bahis Operasyonu: 13 Kişiye Para Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement