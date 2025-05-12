Artvin'de İnek Dördüz Doğurdu

Artvin'de bir inek dördüz doğurdu, aile büyük sevinç yaşadı

ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Tatar ailesine ait bir inek, nadir görülen şekilde dördüz doğurarak büyük şaşkınlık ve sevinç yaşattı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Kayaköyde hayvancılıkla uğraşan Tatar ailesinin ineği, dördüz doğurarak hem aileyi hem de veterinerleri şaşırttı. Büyükbaş hayvanlarda ender rastlanan bu durum, Tatar ailesinde sevinçle karşılandı.

Tatar ailesine ait inek, önceki iki yıl üst üste ikiz buzağı dünyaya getirmişti. Bu yıl ise gerçekleşen doğumda dört buzağı birden dünyaya geldi. Doğumun hemen ardından buzağılardan biri yaşamını yitirirken, kalan üç buzağı ise sağlıklı bir şekilde büyüyor.

Ailenin büyüklerinden Şengül Tatar yaşadıkları şaşkınlığı ve sevinci anlatarak "Çocukluğumdan bu yana hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hem küçükbaş hem büyükbaş hayvanlarımız var. İneğimiz son iki yıldır ikiz doğuruyordu. Bu yıl dördüz doğurdu, çok şaşırdık, ama çok da sevindik. İneğimiz bizim için çok kıymetli, adeta aileden biri gibi. El üstünde tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükbaş hayvanlarda bu tür doğumların oldukça nadir görülürken, genellikle tek ya da ikiz doğumların yaygın olduğunu ifade edildi.